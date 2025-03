Ilrestodelcarlino.it - Ravenna e le radici risorgimentali: “Rischioso toccare la Costituzione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 marzo 2025 – “Attenzione alache il più delle volte la si peggiora. E, soprattutto, non va fatto a colpi di maggioranza perché chi è maggioranza oggi può essere minoranza domani e laè fatta per garantire tutti, non una parte contro l’altra”. Un incontro sull’attualità del proclama di Rimini di Gioacchino Murat di cui ricorrono quest’anno i 210 anni dall’emanazione – anniversario celebrato ieri con un incontro voluto dalla FondazioneRisorgimento presieduta da Eugenio Fusignani, con Valerio Baroncini vicedirettore del Carlino, nella sala Dantesca della Classense con la direttrice Patrizia Ravagli che ha fatto gli onori di casa – è stata l’occasione in cui Antonio Patuelli, smessi gli abiti del banchiere e indossati quelli dello storico, ha parlato di Risorgimento e Patria, allargando lo sguardo alla democrazia e alla sua difficile declinazione anche oltreoceano.