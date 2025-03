Ilnapolista.it - Rashford punge Amorim: «Da quando sono al Villa va tutto bene, ho migliorato il mio gioco»

Marcusè stato venduto dallo United perchélo aveva messo ai margini del progetto tecnico, convocandolo quasi mai e sopratpiù volte dichiarando che l’inglese non avesse la forma giusta per scendere in campo. La qual cosa ora è smentita settimanalmente dall’attaccante, che oggi ha anche deciso in modo importante la gara tra Astone Preston, valida per i Quarti di Finale di Fa Cup. In quest’occasione, come riporta il Daily Mail,ha lanciato una sottile critica al tecnico del Manchester United.: «Ora mi sento felice di giocare a calcio»Alha trovato una nuova opportunità, con la possibilità di essere acquistato definitivamente al termine della stagione. Oggi come detto ha segnato una doppietta, incluso un rigore, contribuendo alla vittoria per 3-0 contro il Preston e permettendo alla sua squadra di accedere alle semifinali della Fa Cup.