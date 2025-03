Rapporto risultato obiettivi mentre Barca e Lewandowski si muovono in libertà dal Real Madrid e Mbappe

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-30 19:12:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Robertha segnato due volte in 17 minuti del secondo tempoil Barcellona ha spazzato via i visitatori Girona per spostare tre punti sopra ilin cima a Laliga con una nona vittoria consecutiva in campionato.Lo stesso goal di Ladislav Krejci dal punizione di Lamine Yamal ha dato ail comando due minuti prima della pausa, solo per una fine di Arnaut Danjuma per disegnare il livello bianco e rosso con il loro primo tentativo di bersaglio.Uno sforzo acrobatico a distanza ravvicinata diha ripristinato il vantaggio dei padroni di casa al 61 ° minuto, e il capitano della Polonia ha trovato l’angolo più lontano della rete con un giro basso dall’interno della scatola a sinistra per il suo 25 ° gol della stagione, mettendolo indal prossimo rivale Kylian, che ha unitola scorsa estate, come il top-marcing a Spain.