Rapina un ambulante e poi viene accoltellato Due episodi non collegati

Prima hato un commerciante, portandogli via pochi euro dopo averlo colpito, spingendolo, per poi scappare. Poco dopo, il 36enne che aveva commesso laè stato bloccato da un altro uomo che lo ha, ferendolo all’avambraccio e al polpaccio destro. Dalle primissime informazioni, sembra che i duenon siano: l’aggressione subita dal 36enne italiano sarebbe dovuta a un debito legato allo spaccio di droga. È avvenuto ieri mattina, intorno alle 11. Prima laai danni di un commerciante che stava lavorando al mercato di via Curiel: il 36enne si è avvicinato all’e lo ha spintonato, per fortuna senza ferirlo in modo grave, per portare via pochi euro. Poi l’uomo si è diretto verso via Aldo Moro, all’incrocio con via Gioia, dove è stato raggiunto da un uomo, ancora in fase di identificazione, che, a seguito di un litigio, ha tirato fuori dalla tasca un coltello e lo ha ferito, lasciandolo sanguinante in strada.