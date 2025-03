Lapresse.it - Ramadan, in Kenya migliaia di musulmani in spiaggia per celebrare l’Eid

diinsi sono riversati sullaa Kwale per recitare le preghiere delal-Fitr ela fine del mese sacro dellungo le rive dell’Oceano Indiano. La moschea locale era troppo piccola per contenere tutti i fedeli. Un predicatore locale ha esortato i fedeli a ricordare le sofferenze dei palestinesi a Gaza e li ha esortati a pregare per la pace e a inviare aiuti all’enclave sotto assedio.in tutto il mondo è tipicamente accolto con gioia ed eccitazione ed è caratterizzato da preghiere collettive e festeggiamenti che di solito includono visite familiari, raduni, gite e vestiti nuovi.