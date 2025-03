Secoloditalia.it - Ramadan all’italiana: il vescovo di Prato presta San Domenico agli islamici. E i muezzin svegliano i milanesi

Leggi su Secoloditalia.it

Per festeggiare la fine delle comunità islamiche in Italia arrivano anche in luoghi impensabili fino a qualche tempo fa. Come a, dove ilGiovanni Nerbini ha messo a disposizione addirittura l’antico complesso di San. L’inedita accoglienza è stata accordata dalla Diocesi disu richiesta della stessa comunità musulmana che stava cercando un luogo capiente in città in grado di ospitare i cinquecento partecipanti attesi per la preghiera.e il caso della Diocesi diè la città italiana con più stranieri del Paese, in rapporto alla popolazione residente. Nel complesso, negli spazi adiacenti alla chiesa, si sono svolti i riti religiosi. Al posto dei sacerdoti cattolici due imam hanno celebrato i riti nel cortile interno di San