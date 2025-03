Lapresse.it - Ragazzino accoltellato a Frascati: arrestato un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è statoieri sera perché sospettato di essere l’autore del ferimento del 16enne,, comune della provincia di Roma. Il giovane, residente nella zona, è stato ritracciato grazie ad alcune testimonianze dei presenti che avevano assistito prima alla lite e poi al tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta in via Annibal Caro a pochi passi nella centralissima piazza Marconi dove la vittima era con un gruppo di amici. La fuga del, come anche l’accoltellamento, erano stati ripresi dalle telecamere.Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per il Minorenni di Roma. Rimangono ancora gravi le condizioni della vittima che subito dopo in trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano Martire è stato trasferito al policlinico di Tor Vergata.