Raffaella Mitaritonna eliminata da Amici 24 lo sfogo in lacrime

La scorsa settimana durante la prima puntata del serale di24 Asia De Figlio e Vybes hanno lasciato la scuola e questa volta è toccato a. Non appena è rimasta al ballottaggio con Luk3 (con il quale era coinvolta in un triangolo), la 17enne è scoppiata a piangere ed è stata consolata dai suoi coinquilini.Scontro diretto trae Luk3, chi continuerà il Serale di #24? pic.twitter.com/tDoLrEMgi1—Ufficiale (@Ufficiale) March 29, 2025, lodella ballerinada24.Non appena ha lasciato lo studio, la giovane ballerina si è sfogata con i suoi compagni: “Penso che andrò via io sono sincera. Mi dispiace andare via. Poi non è un’esperienza che uno fa due volte nella vita. Sento che avrei potuto dare ancora molto.