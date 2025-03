Sport.quotidiano.net - Radu questa volta è senza colpe. Fila innocuo, Conde troppo leggero

6 Attento a fine primo tempo su Orsolini. Sul gol riesce solo a toccarla, ma non è colpa del portiere che ai tempi dell’Inter costò uno scudetto ai nerazzurri al Dall’Ara e che ora è di tutt’altra pasta. Schingtienne 5 Il primo squillo del Venezia è merito di una sua incursione palla al piede. Ma Cambiaghi è una spina nel fianco in occasione dell’assist per Orsolini e non solo. Idzes 6,5 Si incolla a Dallinga e lo cancella. Sfiora anche il gol su calcio piazzato nel primo tempo, mura Pedrola, Fabbian e Ferguson nel finale. Fa il suo e anche qualcosa di più. Candè 5 Orsolini è rebus irrisolto, non lo prende mai. Zerbin 5,5 Miranda e Cambiaghi lo costringono sulla difensiva. Rimedia un giallo, quando ribalta il fronte si presenta a tu per con Skorupski sfiorando il vantaggio, ma spreca e non trova continuità.