Radio2 celebra Enrico Vaime con Vaime – La mia Storia

ROMA – In occasione dell’anniversario della scomparsa di, Rairende omaggio al grande conduttore con “– La mia”. Da oggi, su RaiPlay Sound, saranno disponibili 11 editoriali tratti dal suo storico programma radiofonico “Black Out”, andati in onda tra il 2014 e il 2018.11 frammenti preziosi che offrono racconti rari e spassionati dalla vita di un uomo che con il suo brillante senso dell’umorismo ha gettato le basi dello spettacolo, della radio e della televisione italiana.Dall’infanzia a Perugia, sua città natale, negli anni del dopoguerra, al periodo trascorso a Milano, città d’adozione, gli editoriali spaziano dal lavoro alla vita personale, regalando agli ascoltatori un inedito, solitamente schivo nel raccontare il suo privato. Dal ricordo di Ettore Petrolini, quale antenato del “comico-musicale” da cui non si può prescindere, all’amicizia profonda con i suoi maestri, Marcello Marchesi ed Ennio Flaiano, fino ai figli e alla passione per il ciclismo.