Rachel Weisz, chi è la moglie di Daniel Craig: "Non voglio lavorare con lei"

è ladi, si sono conosciuti sul set di Dream House e si sono sposati dopo solo sei mesi dal loro primo incontro con una cerimonia privata a New York. Nel settembre 2018, la coppia ha accolto la loro prima figlia, Grace, un evento che ha portato grande gioia nella loro vita.ha già un figlio, Henry Chance, nato dal suo precedente matrimonio con il regista Darren Aronofsky. In un’intervista,ha affermato di non avere intenzione di avere altri figli, considerando anche l’età e le sue priorità familiari.La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla loro vita privata, evitando di esporsi eccessivamente ai media.ha dichiarato che desidera che la loro vita familiare rimanga separata dalla carriera professionale, affermando cheinsieme potrebbe compromettere la loro intimità.