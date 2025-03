Lanazione.it - Raccolta di firme: "Una viabilità sicura"

Un gruppo spontaneo di cittadini, rappresentanti d’azienda, commercianti e liberi professionisti di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano, che si dichiarano non affiliati ad alcuna posizione politica di parte, ha dato vita ad unadisu una petizione per portare all’attenzione di tutti gli enti preposti e degli organi competenti la necessità di attuare una serie di cambiamenti, non procrastinabili, che garantiscano unae fruibile anche in casi di emergenza. La petizione è stata diffusa in tutti gli esercizi pubblici, gli uffici e le aziende del territorio e sarà inviata ai sindaci di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, al presidente della Provincia Marcello Pierucci, al presidente della Regione Eugenio Giani, al consigliere regionale con delega alle infrastrutture Stefano Baccelli e al dirigente territoriale di Anas Stefano Liani.