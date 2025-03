Liberoquotidiano.it - "Quindi...": bordata alla Fusani, viene giù lo studio

“Romano Prodi spaventa davvero il centrodestra”: così ha esordito Claudia, con tono melodrammatico, durante un collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Il riferimento era al gesto dell'ex premier, che ha goffamente tirato i capelli di Lavinia Orefici, giornalista di Quarta Repubblica, mentre lei lo incalzava con una domanda sul Manifesto di Ventotene. In, le sue parole sono state accolte da un'ondata di “no” e fischi, lasciando persino il conduttore perplesso di fronte a tanto ardire., imperterrita, ha proseguito con un discorso contorto: “Solidarietàcollega, sì, ma povero Prodi, caduto in una trappola infernale”. Secondo la sua bizzarra logica, a una domanda scomoda un altro avrebbe ignorato l'interlocutore, e ha tirato in ballo Oscar Wilde, sostenendo che i provocatori abbassano il livello del confronto.