The, nella sua rubrica storica sulla Coppa del Mondo, ricorda la vittoria dell’Italia nello del 34 fu un torneo in cui il contesto politico e l’influenza del regime fascista giocarono un ruolo cruciale nel nostro Paese. Il quotidiano ricorda che dopo che l’Uruguay aveva rifiutato di partecipare alla competizione in Italia,, desideroso di usare il calcio come strumento di propaganda, fece di tutto per garantire che la sua squadra vincesse, chiaramente selezionando solo membri del partito fascista per la squadra nazionale, sebbene i giocatori stessi affermassero di non avere molta scelta nel sostenere o meno il regime.L’allenatore Vittorio Pozzo, noto per il suo approccio autoritario e tattico, divenne una figura leggendaria nel calcio italiano, ricorda, specialmente per la sua creazione del “metodo”, una variazione della formazione 2-3-5 che si avvicinava più a un moderno 4-3-3.