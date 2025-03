Quotidiano.net - Quattro banche cinesi raccolgono 520 miliardi di yuan per sostenere il credito

delle più grandiraccoglieranno un totale di 520di(72di dollari) attraverso la vendita di azioni a investitori qualificati, tra cui il ministero delle Finanze, nel mezzo degli sforzi di Pechino per rafforzare il suo settore dela fronte di pressanti difficoltà dell'economia. Bank of China, Bank of Communications, Postal Savings Bank of China e China Construction Bank hanno dichiarato che avrebbero raccolto rispettivamente 165, 120, 130e 105dinei documenti depositati domenica in Borsa. Il ministero delle Finanze sarà un investitore importante nelleoperazioni a favore di istituti tutti di proprietà statale che avevano in termini aggregati circa 10.000didi capitale a giugno 2024.