Quanto alcol si può bere al ristorante I consigli degli esperti per non farsi sorprendere dall’etilometro

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare del Codice della strada di Matteo Salvini. Un caso mediatico in tema sicurezza stradale. C’è chi crede ancora che siano stati modificati i limiti massimi del tassoemico consentito. Invece, persia intervenuto un inasprimento delle sanzioni, i limiti sono rimasti gli stessi. E a distanza di mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni, continuano a regnare incertezza e confusione. Il risultato? Nessuno sa più come comportarsi a tavola e in giro con gli amici; seo no, e se sì,. Tutto per paura di risultare positivi all’test. Del resto, spaventa l’eventualità che un po’ di vino ci faccia ritirare la patente, soprattutto in quelle città in cui l’alternativa al proprio mezzo è un servizio di trasporto pubblico che lascia a desiderare.