Quotidiano.net - Quando Richard Chamberlain risollevò le iscrizioni a Medicina. Il mito di padre Ralph e il coming out a 68 anni

Roma, 18 marzo 2025 – È scomparso, ildi “Uccelli di rovo”. Un attore, icona di un'epoca. Milioni di spettatrici, in tutto il mondo, si innamorarono di lui,de Bricassart, prete diviso fra l 'amore di una donna e la religione. Maera stato anche il dottor Kildare nella omonima serie, che andò in onda dal 1961 al 1966. Avrebbe compiuto proprio oggi 91è morto nella notte di sabato nella sua casa di Waimanalo, nelle Hawaii, per complicazioni seguite a un ictus. Il sorriso aperto, elegante, vincente. L'aria da gentleman, la disinvoltura, la bellezza anglosassone.era nato a Beverly Hills, il 31 marzo 1934. È nel bel mezzo degliCinquanta che frequenta il college: e negliSessanta è ancora incerto se tentare una carriera come cantante o come attore.