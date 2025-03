Cultweb.it - Quando Richard Chamberlain fece coming out: “Dovevo smettere di avere paura”

, amatissimo volto della tv dove ha interpretato “Il dottor Kildare” e “Uccelli di rovo”, è morto ieri a Waimanalo, Hawaii, all’età di 90 anni, a causa di complicazioni successive a un ictus. Per anni ha nascosto la sua omosessualità per gran parte della sua carriera. In un’industria che esigeva dagli attori un’immagine perfetta per il pubblico, unout avrebbe significato la fine dei suoi ruoli da protagonista romantico. Ladi perdere il lavoro e il giudizio della società lo hanno costretto a mantenere il segreto per decenni. Solo nel 2003, con l’uscita della sua autobiografia “Shattered Love”, ha potuto raccontare la sua storia con onestà.Inizialmente concepito come un libro filosofico, fu il suo editore a spingerlo a raccontare la sua verità. Durante la stesura,ebbe una sorta di rivelazione:“Era come se un angelo fosse entrato nella stanza e mi avesse detto: ‘Non c’è nulla di sbagliato in te’.