Quando la prossima gara di MotoGP? GP Qatar 2025 | programma orari tv streaming

Mentre stiamo vivendo la domenica del Gran Premio delle Americhe sul COTA di Austin, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del calendario del Motomondiale. Stiamo parlando del Gran Premio del, quarta tappa della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Lusail, incastonato nel deserto vicino dalla capitale Doha, con le luci dei riflettori che impreziosiranno le serate. Ci attende un appuntamento di estrema importanza per l’intero campionato, specialmente pensando alla classe regina. La pistaiota, con un lay-out particolare, ci darà conferme importanti sui reali valori in pista.Nell’ultima edizione il successo nella Moto3 è andato a David Alonso, mentre Alonso Lopez centrò il successo nella classe mediana. Passando allaFrancesco Bagnaia ha vinto nel 2024, dopo i successi di Fabio Di Giannantonio nel 2023 e Enea Bastianini nel 2022.