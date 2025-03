Lanazione.it - Quando il giornalismo non piace al potere

Firenze, 30 marzo 2025 – Non deve sorprendere la prima reazione di Donald Trump allo scoop di Jeffrey Goldberg sulla ormai famigerata chat su Signal con i piani militari degli Usa contro gli Houthi: “Sta fallendo, chiuderà presto”. È così che si delegittimano i media considerati ostili. Non è tuttavia un’invenzione di Trump, che ha potuto contare nella sua carriera politica su una radicata sfiducia nel sistema tradizionale giornalistico. Fin dal 1972, l’istituto di ricerca Gallup interpella gli statunitensi sulla loro fiducia nei media. Oltre 50 anni fa, gli americani che dicevano di fidarsi molto o abbastanza dei media erano il 68 per cento. Nell’ottobre 2023, a un anno dal voto, la percentuale era scesa al 32%, peraltro la stessa del 2016,Trump vinse le elezioni presidenziali contro Hillary Clinton; allo stesso tempo, un altro 29% degli statunitensi adulti diceva di non avere molta fiducia nei media, mentre il 39% – record – affermava di non averne affatto.