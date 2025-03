Serieanews.com - Quando Gianni Agnelli scelse l’Inter: stava per costargli la vita, il retroscena

Leggi su Serieanews.com

è una delle figure iconiche nel mondo dello sport, ma c’è unche vede una Inter protagonista.La Juventus negli anni ha avuto modo di beneficiare della figura di una leggenda straordinaria non solo dello sport, ma più in generale della cultura italiana del Novecento.è un uomo che ha saputo imporsi nell’immaginario collettivo come pochi altri, dandoanche a un sogno come quello legato alla FIAT.(Ansa – serieanews.it)L’Avvocato inoltre fu da sempre legato alla Juventus, con la Vecchia Signora che deve alla sua figura davvero tanti titoli italiani e non solo.è stato Presidente della Juve della rinascita a inizio anni ’50, per poi diventare l’uomo cardine nelle retrovie, dando sempre uno sguardo attento a ciò che accadeva in casa bianconera.