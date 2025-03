Puntomagazine.it - Qualiano, grave incidente su via Campana: coinvolti tre veicoli

: ancora una volta la velocità in città la causa dell’impatto. Sul posto i Carbinieri e personale del 118.Un bruttoè accaduto in serata a. Coinvolte tre vetture e solo per un caso fortunato non ci sono vittime.La causa dell’stando ad alcune indiscrezioni, verosimilmente sarebbe l’alta velocità di una Citroen bianca, a noleggio, che sopraggiungeva dal ponte in direzione.Tale auto ha impattato contro una Jeep Renegade che compiva una manovra di inversione per andare verso il centro di.L’impatto, violentissimo avrebbe fatto girare la jeep, che e la citroen. La dinamica dell’avrebbe anche coinvolto una terza vettura.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri die il personale del 118 per prestare i dovuti soccorsi.