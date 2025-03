Ilfattoquotidiano.it - Quali sono le migliori uova di Pasqua da comprare al supermercato? Ecco la classifica di Cook (e i prezzi)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è alle porte e non c’è momento migliore per scegliere l’uovo di cioccolato ideale per festeggiare l’occasione. Ogni anno, le proposte sugli scaffali dei supermercati si moltiplicano, variando dalle versioni più tradizionali a quelle più innovative. Per facilitare la scelta, la redazione didel Corriere della Sera ha stilato unadelleacquistabili al.Lindt propone l’uovo Lindor Tiramisù Boules, un guscio di cioccolato al latte con croccante granella di wafer e caffè, al cui interno si trovano quattro praline Lindor Tiramisù (320 g, 22,49 euro). Per i più piccoli, Bauli presenta l’uovo Jurassic World, dedicato al celebre franchise cinematografico (150 g, 12,90 euro). Amedei lancia il Biancolatte, un uovo con doppio strato di cioccolato al latte e bianco che custodisce due ovetti ripieni (226 g, 32 euro).