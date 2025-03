Metropolitanmagazine.it - Quali saranno i trend scarpe per la primavera 2025? Ritornano le peep-toe e le slingback

Leggi su Metropolitanmagazine.it

le inspoper la? Questo è il momento di capireleda scegliere per questa stagione. Dopo mesi di stivali imbottiti e calze termiche, è finalmente il momento di lasciare respirare i piedi e sperimentare nuove silhouette.sono le inspoper la? Sicuramente le passerelle ci possono essere d’aiutoLe passerelle per laci hanno dato davvero un sacco di inspo, con designer che hanno rielaborato modelli iconici e rispolverato stili che non vedevamo da anni. Tra dettagli vintage e nuove sperimentazioni, il filo conduttore di questa stagione sembra essere la combinazione di comfort e originalità.Il ritorno del-toeChi ha vissuto l’epoca d’oro dei primi anni 2000 potrebbe provare un senso di déjà-vu: le-toe sono tornate.