Putin morirà presto | esplode la sua Limousine

, è un dato di fatto, e tutto finirà», aveva detto mercoledì Zelensky in conferenza stampa. Era stato letto come un riferimento alla età del presidente russo, ma sapendo del modo in cui i Servizi ucraini sono riusciti a colpire anche in profondità in territorio nemico, poteva anche suonare come avvertimento. Manco a farlo apposta, ieri unache si ritiene faccia parte della flotta del leader del Cremlino Vladimirè esplosa a Mosca. Le immagini sui social mostrano l'auto in fiamme e il fumo scuro che si alza. Il bello è che l'esplosione è avvenuta nei pressi della sede dei servizi segreti russi. Il veicolo è una Aurus Senat nera del valore di 330mila euro. Come riporta il Daily Star, non è chiaro chi stesse utilizzando laal momento dell'esplosione, e finora non si hanno notizie di feriti.