Forlitoday.it - Punteggio severo: il Massa Lombarda rifila quattro gol al Futball Cava Ronco

Leggi su Forlitoday.it

Domenica amara per il, che capitola 4-1 contro il. "E' una sconfitta dolorosa e, a mio avviso, anche troppo pesante per quello che si è visto in campo - scandisce il centrocampista biancorosso Erik Stucchi -. Comunque sia, ilsi è meritato i tre.