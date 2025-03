Liberoquotidiano.it - Puglia, sanità-choc: risonanza nel 2027 per l'operaio dell'ex Ilva

Piero Vernile, un lavoratore di 46 anni, ha trascorso gran partea sua esistenza nell'exdi Taranto, uno degli stabilimenti siderurgici più imponenti d'Europa. La sua storia rappresenta solo l'ennesima prova di un sistema sanitario pugliese pieno di lacune. Nel 2017, dopo aver riscontrato linfonodi al braccio destro e due lesioni tumorali benigne ai polmoni, ha dovuto iniziare un percorso di controlli regolari, tra cui unamagnetica. Tuttavia, riuscire a effettuare questo esame in tempi brevi si è rivelato un'odissea: di recente, gli è stato comunicato che il primo appuntamento disponibile sarebbe stato il 27 marzo, fra due anni. “Già il Covid mi ha costretto a interrompere Tac e Pet. Ora scoprire che per unadevo aspettare due anni mi fa arrabbiare e provare disgusto per questa Regione, questo Paese, questo sistema sanitario”, ha raccontato Vernile al Corrierea Sera, lasciando trasparire tutta la sua amarezza.