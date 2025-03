Quotidiano.net - Psicologia dei consumi, la professoressa: “Cerchiamo la felicità e guardiamo la scatola”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 29 marzo 2025 – A proposito di shrinkflation: quando andiamo a fare la spesa che cosadavvero? Quali meccanismi scattano? “Tema complicato, le variabili sono tante – riconosce Guendalina Graffigna, docente dideialla Cattolica –. Non c’è mai un calcolo preciso e razionale che si basi sulla matematica. Di solito la decisione si fonda su altro, valutiamo la probabilità che la scelta sia sufficientemente buona e in linea con le nostre aspettative”. Ma ci accorgiamo, ad esempio, se il peso diminuisce? “Relativamente. Spesso le valutazioni sono fatte sul packaging. In sostanza, si guarda la. Se è rimasta della stessa dimensione, è poco probabile che il consumatore faccia un confronto sul peso. Spesso sono proprio l’involucro, il colore, il design a colpirci, perché ci sollecitano una percezione di esclusività e di eleganza”.