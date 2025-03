Lanazione.it - Protezione civile cerca giovani, la grande missione di Prociv-Arci per aiutare i cittadini nelle calamità

Montignoso (Massa Carrara), 30 marzo 2025 – Dal ‘94 al servizio deiper aiutarli e soccorrerli tempestivamente in caso dinaturali. È la lunga storia delladi Montignoso, che da oltre trent’anni è impegnata in attività disu tutto il territorio provinciale ma anche in missioni di supporto in ogni angolo d’Italia. Dall’alluvione del Cardoso del 1996 al terremoto dell’Aquila del 2009, dall’esondazione del Serchio nel 1998 a quella del Carrione a Carrara nel 2014, fino alla recente alluvione di Dicomano dello scorso 14 marzo. Sono tante le emergente a cui i volontari dell’associazione hanno risposto presente nel corso degli anni. Una vera e propriala loro, il cui unico obiettivo è quello di fornire sostegno, senza alcun tipo di riconoscimento, alla popolazione colpita con la quale si crea un legame che resiste allo scorrere del tempo.