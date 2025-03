Ilveggente.it - Pronostico Valencia-Maiorca: buona la quinta

Leggi su Ilveggente.it

è una gara della ventinovesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni,Con i suoi 40 punti, e con un anticipo che così largo raramente si è visto, ilha raggiunto la quota salvezza garantendosi per un’altra stagione la permanenza nella Liga spagnola. Un campionato importante quello degli isolani, spinti in tutto questo da quel centravanti che si chiama Muriqi (che non ci sarà perché infortunato) e che continua a segnare con regolarità.la(AnsaAFoto) – Ilveggente.itNon riesce in nessun modo, invece, il, a disputare un’annata senza affanni. Anche stavolta i padroni di casa sono in lotta per la salvezza e in questo momento si trovano solamente un punto sopra la zona rossa, quella che vorrebbe dire retrocessione.