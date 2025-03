Ilveggente.it - Pronostico Lille-Lens: non c’è due senza tre

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Per ill’occasione è troppo importante per non essere sfruttata. Una vittoria permetterebbe infatti ai padroni di casa di volare in piena zona Europa e superare il Lione che ha perso nell’anticipo del venerdì sera. La classifica permette di fare sogni di gloria importanti. Contro unche sì attraversa tutto sommato un buon periodo. Ma che non potrà avere la meglio.: non c’è duetre (Lapresse) – Ilveggente.itAnche perché in questo caso ci sta, eccome, quel detto del non c’è duetre. E cosa vuole dire associato a questa partita? Ve lo spieghiamo subito: negli ultimi due confronti i padroni di casa hanno avuto la meglio sule ci riusciranno sicuramente anche per la terza volta.