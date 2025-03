Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Osasuna: fattore campo e voglia di vendetta

è una partita della ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.L’era arrivato alla sosta con il sorriso: nel giro di pochi giorni la squadra di Ernesto Valverde è riuscita a ribaltare la Roma in Europa League conquistando un pass per i quarti ed a tornare al successo in campionato (0-1 a Siviglia), peraltro in trasferta, dove l’ultima vittoria risaliva a gennaio. Così facendo i baschi hanno aumentato il distacco nei confronti della quinta, il Villarreal, e consolidato quel quarto posto che gli consentirebbe di tornare ad assaporare l’ebbrezza di giocare in Champions League.di(Ansa) – Ilveggente.itDi punti i Leones ne hanno 52, ben otto in più del Sottomarino Giallo, che però ha giocato una gara in meno.