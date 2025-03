Ilveggente.it - Pronostici Serie B 30 marzo: occhio al segno “X” in queste partite

Leggi su Ilveggente.it

B, il Palermo è di nuovo in crisi e dovrà fare grande attenzione ad una Salernitana che è tornata a credere nella salvezza. A Cesena c’è uno scontro diretto. In unaB in cui, per la prima volta dopo diverse stagioni, i playoff sembrano essere fortemente a rischio – se al termine della stagione regolare il divario in classifica tra la terza e la quarta sarà superiore a 14 punti verranno promosse direttamente le prime tre, senza disputare gli spareggi – c’è chi affannosamente cerca di rientrare quantomeno tra le prime otto e giocarsi le proprie chance nell’eventuale postseason.B 30al“x” in(Lapresse) – Ilveggente.itIl Palermo, ad esempio, ad oggi sarebbe fuori. Un’esclusione che avrebbe del clamoroso, viste le ambizioni dei rosanero da quando, due anni fa, sono stati acquistati dalla medesima proprietà del Manchester City.