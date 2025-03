Sport.quotidiano.net - Promozione: Sansovino, campionato già in tasca. Subbiano e Viciomaggio a rischio playout

Passerella di fine stagione per lache si congeda dallo stadio Le Fonti in questa penultima giornata dialle 15.30 contro l’Alleanza Giovanile. Un’altra passerella, a dire il vero, dopo i festeggiamenti di mercoledì scorso per il ritorno in Eccellenza in virtù del pari con il Luco. Probabile quindi che oggi Chini dia spazio a chi ha giocato meno in una annata che entra nella storia per la doppia vittoria (Coppa e). Dietro è guerra aperta. Il Casentino vuole blindare il secondo posto e la forbice che toglierebbe un posto per i playoff cercando il successo contro il Torrita già retrocesso. Il Montagnano in casa contro il Fiesole e l’Alberoro contro il Luco vogliono chiudere come si deve una stagione che ha visto i torelli rimettersi in carreggiata dopo un avvio in salita, mentre i loro cugini rossoblù daranno vita allo scontro diretto con il Luco per blindare la salvezza diretta.