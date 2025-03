Sport.quotidiano.net - Promozione. Real Cerretese, riceve il Monsummano ma è festa

Sarà un pomeriggio dioggi al Palatresi di Cerreto Guidi, dove a partire dalle 15.30 lailper la penultima giornata del girone A di. Dopo il ko del San Giuliano a Forte dei Marmi nel recupero di mercoledì scorso, infatti, i biancoverdi locali sono già matematicamente promossi in Eccellenza dopo 20 anni e oggi potranno celebrare il traguardo insieme ai propri sostenitori. Gli ospiti invece sono ancora in lotta per non retrocedere. Nel girone B prosegue invece la corsa del Montelupo ai play-off. Gli amaranto sono quasi obbligati a vincere entrambe le ultime due partite, a cominciare da quella odierna alle 15.30 al Castellani contro un San Miniato Basso non ancora salvo. Nello stesso raggruppamento alla medesima ora, poi, il Castelfiorentino United sarà di scena a Ginestra Fiorentina.