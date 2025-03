.com - Promozione / La Fermignanese fermata dai legni, 0-0 a Lunano

L’undici di Pazzaglia perde il primo posto in classifica generale superato dalla Jesina. Sabato prossimo lo scontro diretto che potrebbe decidere una intera stagioneVALLESINA, 30 marzo 2025 –si dividono la posta in palio. Una sfida equilibrata che vede nel pareggio l’epilogo più giusto ed equo, con qualche recriminazione in più da parte degli ospiti. Non sono mancate le occasioni, in particolare per i biancoblu, che hanno centrato due: il primo al 25? con un fendente di Izzo dai 30 metri; il secondo al 51? della ripresa, a tempo praticamente scaduto, con Labate.Qualche chance è arrivata, però, anche per gli uomini di Manfredini: degne di nota la punizione a fil di palo di Bosoi al minuto 23, e un sinistro al volo di Pagliardini, che nel finale di primo tempo ha messo i brividi agli ospiti, con Marcantognini che è riuscito in qualche modo a respingere la sfera.