Promozione / Il Moie Vallesina vince a Gabicce, il S. Orso a Pergola

Per i moiaroli in gol Balducci, Nardone, Costantini. Prossimo impegno in casa contro il Marina. Per la Pergolese la trasferta di sabato prossimo a Chiaravalle, 30 marzo 2025 – La formazione di Matteo Rossi supera ilin classifica generale e si piazza in sesta posizione. La Pergolese scivola nella zona plya out.PERGOLESE – S.0-1PERGOLESE – Aluigi, Lattanzi Francesco (13? st Marinelli), Luciani, Lattanzi Elia (38? pt Fontana), Rebiscini, Savelli, Carbonari, Gaia, Pesaresi (27? st Ghetti), Giudici, Bucefalo All.: GuiducciS.– Amadori, Scarlatti, Giacomelli, De Angelis, Fontana, Ferri, Bastianoni (45’st Grandicelli), Frulla, Saurro (19’st Donati), Muratori, Mattioli All.: CicerchiaRETE – 88? MattioliNOTE – Espulsi: De Angelis, DonatiIl S.espugnacon una rete di Mattioli a pochi minuti dal fischio finale.