Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Fiesole cerca punti pesanti. Come il Lebowski col Picchi

Real Cerretese (girone A), Belvedere (B) e Sansovino (C) sono già promosse e la penultima propone (alle 15,30) sfide delicate play off e salvezza. Girone A Vald. Montecatini-Firenze Ovest. (Arbitro: Passaglia di Lucca). L’Ovest di Governi non può fallire. Rientra Ciofi. San Giuliano-Cubino. Arbitro: Scalisi di Carrara. Ormai salvo, il Cubino va indi qualche soddisfazione. Girone B Ginestra-Castelfiorentino. (Leonetti di Firenze). La squadra di Rizzo vuole la vittoria per inseguire la salvezza. C.S.-Armando. (Subhan di Pontedera). Alnecessita vincere per i play off. Manca Borgioli, rientra Prunecchi. Cerbaia-Atl. Maremma. (Nannucci di Prato). Cerbaia ago della bilancia per i play off. Maio non gioca, ospiti privi di Presicci. Girone C Montagnano-. (Kercaj di Pistoia).