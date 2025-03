Oasport.it - Primoz Roglic vince il Giro di Catalogna: “Dovevo inventare qualcosa, ho avuto le gambe. Gli abbuoni…”

si è reso protagonista di un grande numero agonistico nell’ultima tappa deldi, riuscendo così a conquistare la classifica generale dell’evento in terra spagnolo. Lo sloveno è transitato in prima posizione al traguardo volante, guadagnando tre secondi di abbuono e a scavalcando il padrone di casa Juan Ayuso, che fino a stamattina lo precedeva di un secondo in graduatoria.La situazione si è invertita al traguardo volante successivo, poi in occasione del quarto dei sei passaggi sul traguardo del circuito finale a Barcellona il portacolori della Red Bull-Bora-hansgrohe ha attaccato di forza, portandosi dietro Egan Bernal e un poco brillante Juan Ayuso.ha insistito nell’azione e quando mancavano 27 km all’arrivo è andato via in solitaria e non è più stato ripreso, involandosi verso il successo di tappa e classifica generale.