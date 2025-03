Sport.quotidiano.net - Primavera. Quinto pareggio consecutivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

REGGIANA 1 SPAL 1 REGGIANA: Aibangbee, Ferretti, Maggiore, Meringolo, Agnesini, Gueye, Pigati, Shaibu, Kljajic (1’ st Cavaliere), Tessitori (33’ st Penta), Camara O. (46’ st Fitto). A disp. Rubboli, Alfani, Zingone, Silipo, Paterlini, Majdenic, Natale, Fontanini, Legati. All. Turrini. SPAL: Stagni, Osti, Occhi (17’ st Pegoraro), Orlandi, Mayele, Roda, Anzolin, Andreoli, Samaritani (24’ st Torre), Tarolli (17’ st Tegbaru), Camara M. A disp. Rabbi, Cicero, Rizzotto, Kola, Castiglione, Sermenghi. All. Pedriali. Arbitro: Picardi di Viareggio. Reti: 7’ st Gueye; 34’ st Camara M.. Note: ammoniti Gueye, Agnesini e Orlandi.pari di fila per la Reggiana, rimontata dalla Spal. Su un campo pesante, granata avanti a inizio ripresa con Gueye: il difensore trova di testa il primo centro stagionale.