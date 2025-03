Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Due derby di grande cartello in serie superiore. Mentre al piano di sotto il Piazza potrebbe far festa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quando mancano tre giornate al termine delle stagione regolare, verdetti quasi emessi: dopo i risultati di domenica scorsa, infatti, i massesi del Montignoso hanno allungato sul Corsagna (che, però, non si arrende),il"55" è vicinissimo al traguardo, visto che il Ghivizzano pare proprio aver mollato, anche se tutto può accadere. In, nel girone "A", è ilfra Corsagna e Atletico Lucca il match di, seguito a ruota da un altrotutto da seguire, quello fra l’Academy Porcari ed il Capannori che, terzo in classifica, vuole finire in crescita per giocarsi le proprie carte. Attenzione, poi, alla sfida fra Folgor Marlia e Pieve Fosciana che puntano a mettersi al sicuro,il Montecarlo riceve l’imprevedibile Romagnano e non può sbagliare; ed il Gorfigliano ospita il Mulazzo, anche se la situazione dei Diavoli Neri è ormai compromessa.