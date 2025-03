Sport.quotidiano.net - Prima Categoria - Sfida a Modigliana. Bagnacavallo al ’Ricci’

Torna in campo lacon il nuovo orario di inizio delle partite (15,30) per la volatona finale delle ultime quattro partite, interrotte, però, dai 15 giorni di sosta pasquale. Nel girone G comanda sempre ilche, tuttavia, ha ridato slancio agli inseguitori dopo la sconfitta di domenica scorsa col San Vittore ora secondo a -4 dalla vetta assieme al Savarna. La capolista è attesa dal confronto non semplice al "Ricci" colmentre le dirette inseguitrici hanno sfide in trasferta forse anche più complesse: il San Vittore con la Pianta, il Savarna a Meldola, tutte formazioni in lotta per i playoff. Nella caldissima zona retrocessione, nessuno può dirsi al sicuro da metà classifica in giù. Il San Pancrazio ospita il già retrocesso Marina, mentre l’Only Sport ospita il San Sofia del bomber Campacci (24 gol) e quarta forza del torneo.