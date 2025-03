Sport.quotidiano.net - Prima categoria: al Serricciolo servono 3 punti per scongiurare la retrocessione diretta. La capolista Montignoso prova la fuga. Incubo Diavoli Neri per il Mulazzo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le ultime tre giornate del campionato disaranno decisive per scrivere il futuro di molte squadre. Tra tutte spicca ilche si gode il trono da reginetta e che si appresta a chiudere quantoil discorso promozione. Un traguardo che è ad un soffio, considerate le 4 lunghezze di distanza dalla seconda in classifica Corsagna che nello scorso weekend ha rallentato. I ragazzi di Alberti dovranno stare attenti a non commettere pericolosi passi falsi, a partire da oggi pomeriggio quando alle 15.30 scenderanno al “Del Freo“ per affrontare la Torrelaghese. Un match non scontato, contro la quinta forza del girone, che all’andata si è risolto con la vittoria dellacon il punteggio di 1-2. Non saranno disponibili gli squalificati Grossi, Granai e Verduci. Il Romagnano, nella speranza che qualche avversaria inciampi, continua ad alimentare il sogno di poter disputare i playoff.