Previsioni Meteo per Lunedì 31 Marzo 2025

Roma e ProvinciaPer la giornata di31, leper Roma indicano condizioni di cielo nuvoloso con possibili piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 17°C. ?Per quanto riguarda i comuni della provincia di Roma, le condizionirologiche saranno generalmente simili a quelle previste per la capitale, con variazioni minime nelle temperature e nelle precipitazioni.?Regione LazioNella regione Lazio, la giornata sarà caratterizzata da instabilità atmosferica. Sulle zone litoranee, si prevedono condizioni di nuvolosità variabile con possibili piovaschi in attenuazione serale. Nelle aree collinari e nella Ciociaria, il cielo sarà molto nuvoloso alternato a schiarite, con fenomeni temporaleschi al mattino. Sull’Appennino Laziale, il cielo sarà coperto con piogge e nevicate oltre i 1000 metri al mattino e durante la notte, seguite da schiarite nelle ore centrali della giornata.