Ilgiorno.it - Previsioni del tempo a Milano e in Lombardia. In arrivo un impulso di aria fredda, ma al nord resiste la primavera

, 30 marzo 2025 – Ancora sole e bel, quanto meno sulla. Lemeteo per la settimana che sta per iniziare vedono l’Italia divisa in due da una discesa di undidalle latitudini scandinave. Come analizza il sito di 3Bmeteo, il fenomeno “andrà a rinnovare le condizioni di instabilità”, con piogge,rali, grandinate e anche la neve sui rilievi dell'Appennino. Ma le regioni più penalizzate da questa fase saranno ancora una volta quelle adriatiche e quelle meridionali, mentre lasarà risparmiata. E anzi, ci aspetta un fine marzo e un inizio di aprile caratterizzato daltipico della. L’unico peggioramento previsto è per mercoledì 2 aprile. Ma vediamo nel dettaglio lesecondo il bollettino meteo di Arpa