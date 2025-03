Unlimitednews.it - Presidio FN a Ferrara contro il riarmo della UE per una Europa di pace

No ReArm €urope! Italia, libera, sovrana e indipendente! Nella giornata di oggi, domenica 30 marzo 2025, un gruppo di militanti forzanovisti ha posto in essere uncon striscione e megafonaggi, come preannunciato. Piazza Travaglio aoggi ha tuonatoL’€uropa e per dire no ad un eventualea carico dei contribuenti e delle generazioni future che si troveranno indebitate.La UE di Ursula von der Leyen vorrebbe che ogni nazioneUE spendesse quasi il 3% del proprio PIL per la “difesaUE”, con importo complessivo di 850 miliardi di euro. Il piano ReArm europe prevede 150 miliardi di euro di prestiti per l’acquisto di armamenti per la difesa.Mentre Trump si erge a pacificatore dei conflitti, i pacifisti europei si vogliono preparare alla guerra.Non si tratta di unnel senso nazionale e sovrano che potrebbe essere anche rassicurante, ma di nuovi vincoli per gli eserciti nazionali che saranno così sempre più legati alla difesa all’ente sovranazionale europeo elobby di potere finanziarista che si annida dentro.