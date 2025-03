Ilgiorno.it - Presi i ladri in trasferta. Sull’auto 80mila euro rubati in banca a Brescia

RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Rubanonella filiale di unana ma vengono intercettati a Rivolta d’Adda e arrestati. Il 25 febbraio i carabinieri del Radiomobile di Crema stavano pattugliando la Provinciale 4 quando avevano notato una Peugeot sospetta con quattro persone a bordo, che viaggiava in direzione di Milano. I militari avevano intimato l’alt al veicolo e il conducente si era fermato immediatamente. I quattro a bordo erano tutti senza documenti e molto nervosi. L’arresto è scattato venerdì scorso in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini e una donna tra i 26 e i 53 anni, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale. Quando i militari avevano ispezionato il veicolo, infatti, era saltato fuori un sacchetto intestato a una nota società di vigilanza privata.