Tpi.it - Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 30 marzo 2024, su Rai 3

e servizi302025 su Rai 3Questa sera, domenica 302025, va in onda in prima serata, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda domenica 302025 alle ore 21,20 su Rai 3.Il programma entra nel carcere per minori di Nisida, a Napoli e nel Cesare Beccaria, a Milano, dove da mesi è un susseguirsi di rivolte, dove ha incontrato i giovani reclusi, gli operatori e le forze dell’ordine tra dolore, malessere e riscatto. Sempre parlando di ragazzi, una pagina viene dedicata ai più fragili – quelli presi di mira dai bulli, sul web e quelli che non riescono più a sopportare di vivere – partendo dalla Campania, dopo la morte, in pochissimi giorni, di tre giovani: Santo, Arcangelo ed Emanuele, tutti e tre uccisi dalla violenza di loro coetanei.