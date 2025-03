Sport.quotidiano.net - Prato, terzo stop consecutivo al Lungobisenzio: il Tau si impone 2-0

, 30 marzo 2025 -koalper il, che stavolta si inchina al Tau Calcio. In occasione della 29° giornata del girone D di serie D, la formazione di Altopascio si2-0 grazie alla doppietta di bomber Motti, che sale così a quota 19 reti in campionato. In classifica i biancazzurri restano a quota 38 punti, sei in più rispetto alla zona playout.-Tau, le foto della partita La cronaca Mariotti conferma l'undici che ha sconfitto lo United Riccione, fatta eccezione per l'inserimento di Azizi e Pereira Lopez al posto rispettivamente di Rossi e Iuliano. Nei primi 20 minuti di gioco più calci che calcio. Vince la noia, almeno fino al 27', quando la palla persa da Mazza spiana la strada per il contropiede degli ospiti, con il traversone di Carcani a trovare Zanon, la cui conclusione al volo termina la propria corsa fuori di pochissimo.