Prato ostensione straordinaria della Sacra Cintola Nerbini | Chiediamo a Maria di essere proiettati verso il futuro

, 30 marzo 2025 - A. Il vescovo Giovanniha officiato l’antico rito, mostrando la reliquia simbolo didal pulpitocattedrale ha detto: «di aiutarci adautentici e creativi, ricchi ma non chiusi nel passatoinveceil»., l': le foto L’ultimaè stata officiata cinque anni fa, il 19 marzo 2020, in piena pandemia, per affidare la città diin un periodo così difficile e incerto. Oggi la preziosa reliquia simbolo civile e religiosocomunità pratese, è stata mostrata in occasione del Capodanno dell’Annunciazione, la festa istituita dal Consiglio regionale per commemorare il tradizionale Capodanno toscano, che fino al 1749 cadeva il 25 marzo in concomitanza con la festa dell’Annunciazione, a nove mesi dal giorno di Natale.